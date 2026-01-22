산불 피해 복구 돕고 ‘청송사과’ 맛보고

청송군

경북 청송군의 지난해 고향사랑기부금 모금액은 총 8억 2800만원(7175건)을 기록했다. 전년 대비 464% 폭증했다. 전국 각지에서 산불 피해를 입은 청송 지역 주민들을 위한 지원과 구호 활동, 피해 복구를 위해 고향사랑 지정기부로 적극 힘을 보태 준 결과다. 산불복구 지정기부액이 전체 기부액의 55.5%에 이르는 4억 5937만원이나 됐다.답례품은 청송사과, 청송백자, 청송고춧가루, 사과즙, 사과마스크팩, 청송사랑화폐 등 25개 품목으로 다양하다.특히 청송사과는 13년 연속 대한민국 대표브랜드 대상을 받은 명실상부한 전국 1위 명품 사과로 기부자들의 큰 사랑을 받았다. 청송사과는 밤낮 일교차가 13도가 넘는 해발 240m 이상 산지에서 재배돼 과육이 단단하고 당도와 산미의 조화로 맛이 뛰어나다.청송백자도 기부자들 사이에 인기가 높다. 500여년간 생산과 단절, 복원과 전승을 이어온 청송의 대표적인 문화유산인 데다 고령토 대신 지역 천연자원인 도석(陶石)을 분쇄해 만들어 다른 도자기에 비해 가볍고 맑은 크림색을 띠는 특징이 있다.군은 ﻿민간 플랫폼을 도입해 기부 편의를 높이고, 고액 기부자를 위한 맞춤형 답례품, 체험형 답례품을 고안할 계획이다.﻿청송 김상화 기자