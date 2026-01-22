‘어린이 진료’ 지킨 진주… 착한 기부 ‘선순환’

진주시

경남 진주시는 지난해 4100여명의 따뜻한 참여로 4억 4000만원의 고향사랑기부금을 모금했다. 전년 모금액 3억 9000만원보다 5000만원이 증가한 수치다.기부자 특징을 보면 전액 세액공제를 받는 10만원 이하 기부자가 89%에 이르렀다. 소액 기부 중심의 참여형 기부문화가 확산하고 있는 것으로 분석된다. 지난해 9월에는 시 최초로 고향사랑기부 연간 최고한도인 2000만원을 낸 기부자도 나왔다.답례품 중에서는 곡류, 달걀, 마, 표고버섯 등 진주에서 생산된 신선 농산물이 꾸준한 사랑을 받았다. 진주시 관광캐릭터 ‘하모’ 굿즈도 남녀노소를 불문하고 큰 호응을 얻으며 대표 답례품으로 자리 잡았다.시는 지난해 기부금을 활용해 ‘하모어린이병원 지원사업’과 ‘집중호우 피해복구 지원사업’을 추진했다. 하모어린이병원은 진주형 달빛어린이병원으로, 평일 야간과 휴일에도 전문성을 갖춘 소아청소년과 전문의가 진료한다.지난해 말 시는 신규 답례품 9종을 선정하기도 했다. 새로 추가된 답례품에는 돌복숭아 가공식품, 가래떡, 누룽지, 참기름 등 지역 농특산물 활용 품목이 포함됐다. 이로써 시가 제공하는 답례품은 60여종으로 늘었다.올해 시는 ‘보행성 장애인 웨어러블(보행 보조) 재활 로봇 운영’과 ‘민간 기록 수집 공모사업’ 등을 추진하며 나눔 확산과 지역 발전에 힘을 쏟을 예정이다.﻿진주 이창언 기자