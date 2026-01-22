합천춘란·황토한우… 이색 답례품 통했다

합천군

지난해 경남 합천군 고향사랑기부제 모금액은 6억 3763만원으로 전년보다 130% 늘었다. 총 3471명이 기부에 동참했다. 100만원 이상 고액 기부는 전년 대비 153% 증가했다.합천군은 특색있는 답례품이 기부 참여를 끌어냈다고 분석했다. 지난해 군이 제공한 답례품은 총 3451건으로, 농·축산물이 73%를 차지했다. 인기 답례품은 ‘황토한우’, 돼지고기 세트인 ‘힘! 심바우세트’였다. 이어 합천 대표 쌀인 ‘영호진미’와 ‘황토한우 국거리＆불고기 세트’가 인기를 끌며 먹거리 경쟁력을 입증했다. 금액 기준으로는 ‘합천사랑상품권’이 가장 높은 비중을 차지했다. 고액 기부자들이 상품권을 선택한 뒤 지역에 재기부하는 선순환 사례가 늘어난 것으로 풀이된다.합천에서만 만나볼 수 있는 이색 답례품도 이목을 끌었다. 전국적으로 명성 높은 ‘합천춘란’, 합천 양파를 활용한 ‘양파라면’, 밤껍질을 넣은 ‘율피 찹쌀떡·율피빵’ 은 희소성과 상징성이 겸비된 답례품이다. ‘밤라떼’도 인기몰이 중이다. 전국 800여개 카페에 납품되며 합천 농산물의 상품성과 경쟁력을 보여준다.앞서 기금을 활용해 노인활동보조기 지원사업을 추진했던 군은 지역 실정과 주민 수요에 맞는 사업을 발굴·검토하고 있다. 지난해 집중호우 피해복구 긴급 지정기부로 모은 1억 3000만원은 피해 지역 재건에 쓸 방침이다.합천군 관계자는 ﻿“소중한 마음이 지역 곳곳에서 따뜻한 변화로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.합천 이창언 기자