전통 어묵·밀면·국밥… ‘부산진구의 맛’ 듬뿍

이미지 확대 고래사 어묵세트.

부산진구 제공

부산진구는 지역 소상공인과 전통 기업의 우수 제품을 엄선해 ‘선물 같은 답례품’으로 고향사랑기부제 감사품 29종을 구성했다. 답례품은 커피, 육류 밀키트, 어묵 등 향토 음식, 맞춤 수제화, 도서교환권, 간식류, 이미용품 등 일상생활에서 실용적으로 활용할 수 있는 품목들로 폭넓게 마련했다.1963년부터 부전동에서 명맥을 이어온 전통 있는 전문업체의 어묵세트는 부산의 맛과 이야기를 담아낸 ‘부산다운 선물’로 기부자들에게 큰 호응을 받고 있다. 또 35년 전통의 식품안전관리인증(HACCP) 면류 제조업체의 밀면 밀키트와 부산식 국밥 밀키트 등 부산을 대표하는 먹거리도 함께 준비해 집에서도 부산의 맛을 즐길 수 있도록 했다.커피류는 스페셜티 원두 드립백 세트로, 국내 대표 맛집 가이드인 ‘블루리본 서베이’에 선정된 업체의 프리미엄 커피를 1만원권과 3만원권 중 선택할 수 있다. 육류 밀키트는 26년 전통 지역 업체의 갈비탕, 곰탕, 소갈비찜 등으로 구성돼 간편한 조리만으로도 든든한 한 끼를 즐길 수 있도록 했다.부산진구는 자매결연도시인 전남 여수시, 제주 서귀포시와 상호 기부사업을 추진하는 등 지난 3년간 약 3억 6200만원의 기부금을 모금했다. 향후 사회적 취약계층 지원 등 지역사회 공익사업을 추진할 계획이다.﻿부산 정철욱 기자