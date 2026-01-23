메뉴
세계 해양모험가 250명 3월 요트 타고 통영 온다

이창언 기자
이창언 기자
수정 2026-01-23 00:07
입력 2026-01-23 00:07

클리퍼 세계일주 기항지로 선정
英출발 11개월간 7만 4000㎞ 항해
16~22일 요트 10척 통영 머물러
50만명 방문 500억원 경제효과

이미지 확대
지난해 8월 영국 포츠머스 건워프 퀘이즈 마리나에서 클리퍼 세계일주 요트대회에 출전하는 ‘경남통영호(Team Tongyeong)’ 출정식이 열리고 있다. 통영시 제공
지난해 8월 영국 포츠머스 건워프 퀘이즈 마리나에서 클리퍼 세계일주 요트대회에 출전하는 ‘경남통영호(Team Tongyeong)’ 출정식이 열리고 있다.
통영시 제공


전 세계 해양 모험가들이 3월 경남 통영에 온다.

경남도와 통영시는 22일 서울 한국프레스센터에서 ‘2025~26 클리퍼 세계일주 요트대회’ 통영 기항지 유치 기념 기자회견을 열고 행사 성공 개최 의지와 남해안 관광 시대 비전을 공유했다.

이 대회는 1996년부터 격년마다 열리는 세계 최장거리 무동력 요트대회다. 약 11개월 동안 전 세계 주요 해양 도시를 돌며 4만 해리(7만 4000㎞)를 항해한다. 이번 시즌 대회는 지난해 8월 영국 포츠머스에서 본격적인 여정을 시작했다. 한국 도시가 이 대회 기항지가 된 것은 통영이 처음이다.

대회에는 250여명 10척의 요트가 참가했다. 이들은 오는 3월 16~22일 통영에 들른다. 이 기간 통영에서는 환영식, 국제해양레저포럼, 문화 행사 등이 열린다. 선수단과 가족·관계자 등 50만명이 통영을 찾아 500억원 규모 지역경제 파급효과가 기대된다.

대회는 전 세계 100여개 나라에 중계·홍보된다. 경남도와 통영시는 남해안의 자연경관과 해양 문화를 널리 알릴 기회가 될 것으로 전망한다. 복합해양레저관광도시 조성 사업과의 시너지도 바라본다.
경남도 관계자는 “세계 주요 해양 도시들과의 협력을 강화해 통영을 중심으로 남해안을 글로벌 해양레저 네트워크 중심지로 키우겠다”고 밝혔다.

통영 이창언 기자
2026-01-23 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
