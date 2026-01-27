부산 자율주행 버스 심야에 도심 달린다

동래~해운대 6월까지 시범 운행
최대 15명 탑승… 안전요원 동승
부산시는 26일 동래구 내성교차로~해운대구 중동 간선급행버스(BRT) 전용차로 구간에서 자율주행 버스 ‘빅아이’의 심야 운행을 시작했다고 밝혔다. 이날부터 6월 30일까지 평일 오후 11시 30분부터 다음 날 새벽 3시 30분까지 시범 운행이다. 매월 첫 번째 금요일은 운행하지 않는다.
운행 구간은 동래역·내성교차로부터 해운대구청 어귀 삼거리까지 10.4㎞다. 하루에 편도 4회(왕복 2회) 운영한다. 배차 간격은 60분이다. 시범 운행 기간 요금은 무료다. 향후 검토를 거쳐 정식 운행에 들어가면 시내버스와 동일하게 요금이 부과될 예정이다.
빅아이는 정해진 구간에서 운전자 개입 없이 운행할 수 있는 ‘레벨3’ 수준 자율주행 버스로, 안전 확보를 위해 승객은 최대 15명까지 탑승할 수 있다. 돌발 상황에 대비하기 위해 안전요원도 탑승한다.
시는 지난해 11월 3일부터 두 달간 승객을 태우지 않고 시험 운행하면서 신호기 등 도로 기반 시설과 버스 간 사물 통신, 정밀지도 기반 주행, 버스전용차로에서의 주행 안정성에 대한 검증을 마쳤다. 빅아이는 지난해 9월부터 기장군 동부산관광단지 일원에서 주간 운행을 하고 있다.
부산시 관계자는 “철저한 관리를 바탕으로 자율주행 대중교통 서비스를 단계적으로 확대하겠다”고 밝혔다.
