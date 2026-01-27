‘주청사’ 암초 만난 광주전남 통합

강기정 “통합특별시 청사 광주에”

잠정합의안 ‘무안 주소지’와 달라

이미지 확대 강기정(오른쪽) 광주시장과 김영록 전남지사가 25일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘광주전남 특별법 검토 시도지사-국회의원 제3차 간담회’에 참석해 의견을 교환하고 있다.

‘순풍에 돛 단 것’ 같던 광주·전남의 행정통합이 암초를 만났다. 통합단체가 사용할 청사의 주소재지를 놓고 파열음이 나고 있기 때문이다. 주청사를 광주시청사와 무안의 전남도청사 중 어디로 할 것인가는 광주시민과 전남도민의 자존심이 걸려있는 데다 해당 지역의 경제와 도시 발전에 심대한 영향을 끼칠 수밖에 없는 문제다.강기정 광주시장은 26일 오전 긴급회견을 열고 “(광주전남)통합특별시의 청사 주소재지는 광주가 되어야 하고 특별법에 명확히 반영되어야 한다”면서 “광주로 확정된다면 명칭은 세 가지 안 중 어떤 것이라도 수용하겠다”고 말했다.명칭과 관련해서는 ▲전남광주특별시 ▲광주전남특별시 ▲전라도광주특별시가 거론되고 있다.이날 강 시장의 주장은 전날 광주시와 전남도 지역 국회의원들이 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘광주전남 행정특별법 검토 시도지사-국회의원 제3차 간담회’를 열고 발표한 잠정합의안과 정면 배치되는 것이다. 간담회에선 통합 명칭은 광주전남특별시로 하기로 했으며 청사는 현재 광주시청사, 전남도청사, 순천의 전남도청 동부청사 3곳을 균형 있게 유지하되 무안을 주소지로 하기로 잠정 협의한 바 있다.강 시장은 “명칭과 청사 문제를 연계시키는 것은 엄청난 반발을 불러오는 것으로 ‘판도라의 상자’가 열린 것이나 마찬가지”라며 “시도민은 이미 ‘특별시청이 무안으로 간다’고 인식하고 있으며 이는 심각한 문제”라고 말했다. 그는 이어 “전남 동부권 주민들은 주청사가 광주에 있는 것을 더 환영할 것”이라면서 “대구·경북이 청사를 대구로 결정했다가 통합이 어려워졌다는 사실을 눈여겨봐야 한다”고 덧붙였다.광주 홍행기 기자