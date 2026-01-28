메뉴
서울, 올해 어르신 공공일자리 10만 1866개 공급

김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-01-28 00:31
입력 2026-01-28 00:31

노인 적합형 신직무가 5291개

서울시는 올해 역대 가장 많은 10만개 이상의 어르신 공공일자리를 공급한다고 27일 밝혔다.

올해 서울 어르신 공공일자리는 지난해 9만 5201개에서 늘어난 10만 1866개가 공급된다. 저소득 어르신이 노인 공익활동 사업(학교급식·스쿨존 지원 등) 일자리가 전년 대비 4585개 늘어난 7만 3775개로 가장 많다.

노년 세대의 숙련된 기술·전문성과 경험을 활용하는 노인역량 활용사업·공동체사업단·취업 지원 일자리는 작년에 비해 2080개 많아진 2만 881개가 공급된다. 어르신의 기술과 전문성·경험을 살리는 ‘노인적합형 신직무’는 5291개 제공된다.

참여하기를 원하는 60세 이상 시민은 자치구 어르신 일자리 담당 부서나 시니어클럽·노인복지관 등 어르신 일자리 수행기관으로 문의하면 된다.

이와 별도로 지난해 1월 문을 연 서울시니어일자리지원센터는 맞춤형 상담부터 교육·취업까지 지원하는 ‘시니어 취업사관학교’를 추진한다. 시는 일정 기간 고용을 유지한 기업에 채용지원금을 지급할 예정이다.


윤종장 서울시 복지실장은 “어르신들의 다양한 수요에 부합하고 그동안의 경험과 역량을 살릴 수 있는 일자리를 지속 발굴·공급해 건강한 노후를 지원하겠다”고 말했다.

김주연 기자
2026-01-28 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
