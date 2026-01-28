넘치는 빈방·늘어나는 폐업… 제주, 숙박업이 흔들린다

엔데믹 이후 관광 수요 줄어 타격

작년 기준 4만 7000실 공급 초과



호캉스·풀빌라 선호 트렌드 변화

공항 인근 ‘가성비 숙소’ 인기 많아

이미지 확대 가성비 숙소를 찾는 경향이 뚜렷해지면서 공항 인접 숙소들을 선호하고 외곽지역 숙소 방문은 줄어드는 것으로 조사됐다. 사진은 제주공항 근처 도두동 숙박밀집지역.

2026-01-28 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“코로나19 때는 방이 없어 난리였는데 지금은 남아돌아 걱정입니다.”제주 서귀포시에서 숙박업소를 운영하는 이모(62)씨는 27일 올해 1월 예약률이 20%에도 못 미친다며 한숨을 내쉬었다.제주도 숙박업이 흔들리고 있다. 팬데믹 기간 ‘제주 특수’로 급팽창했던 숙박 시장이 엔데믹 이후 수요 둔화와 공급 과잉으로 어려움을 겪고 있다.이날 한국은행 제주본부에 따르면 지난해 9월 말 기준 제주 지역 숙박 객실 수는 7만 9169실로 집계됐다. 이 가운데 호텔·콘도 등 관광숙박업 객실은 41.9%이고, 전체 숙박업체 7802곳 중 80.3%는 농어촌 민박이다. 사업체당 평균 객실 수는 10.1실로, 전국 평균(13.3실)보다 적어 소규모 숙박업 비중이 높다.객실은 제주시와 서귀포시 등 시내 지역에 57.5%가 집중된 반면 농어촌 민박은 서·동부와 외곽 지역에 몰려 있다. 엔데믹 이후 관광 수요 감소가 외곽 지역 숙박업에 더 큰 타격을 주고 있다는 분석이다.관광 트렌드 변화도 영향을 미쳤다. 이른바 ‘호캉스’나 풀빌라 대신 가격 대비 만족도를 중시하는 ‘가성비 숙소’ 선호가 확산하며 공항 인접 지역 숙소는 비교적 선방했지만, 외곽 지역 숙소 이용은 크게 줄었다.공급 과잉은 더 심각하다. 지난해 기준 제주 숙박 객실 초과공급 규모는 약 4만 7000실로 추정된다. 전체 객실의 약 60%가 수요를 웃도는 셈이다. 특히 매출액 5000만원 미만 영세업체 비중이 63.9%로, 전국 52.1%보다 높게 나타났다. 매출도 감소세다. 평균 매출액도 2019년 2억 7000만원에서 2023년 2억 2000만원으로 줄었다. 같은 기간 강원은 2억원에서 2억 6000만원, 부산은 4억 9000만원에서 6억 1000만원으로 매출이 늘었다.수익성 악화는 폐업 증가로 이어졌다. 2024년 숙박업 폐업률은 7.4%로 급등했고, 2025년에도 6.9%를 기록했다. 특히 농어촌 민박의 최근 3년 평균 폐업률은 8.2%에 이른다.한국은행 제주본부 양재운 경제조사팀 과장은 “제주 숙박업은 양적 성장 국면을 끝내고 구조조정과 체질 개선이 불가피한 상황”이라며 “비성수기 수요 분산과 체류형 관광 콘텐츠 확충, 경쟁력 없는 사업체의 업종 전환이 필요하다”고 지적했다.글·사진 제주 강동삼 기자