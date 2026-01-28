국내 유일 화순백신산업특구, K바이오 글로벌 거점 급부상

R＆D·임상·생산 등 생태계 구축

전남 화순군이 국내를 넘어 글로벌 시장을 겨냥한 K바이오 핵심 거점으로 급부상하고 있다.27일 화순군에 따르면 국내 유일 ‘화순 백신산업특별지구’에 대한 민간 기업의 관심이 쏠리고 있다.특구에 국가백신안전기술지원센터, 생물의약연구센터, 미생물 실증지원센터가 자리하는 등 연구개발(R＆D)부터 임상, 생산, 전문 인력 양성까지 아우르는 전주기 산업 생태계가 구축돼 국가 바이오 전략의 핵심 축으로 자리매김하고 있기 때문이다.화순 특구는 후보물질 발굴부터 비임상·임상 시험 지원, 우수의약품제조관리기준(GMP) 기반 제조·품질관리, 기술사업화까지 유기적으로 연계된 구조를 갖춰 바이오 벤처와 중소기업의 상용화 기간을 단축하는 데 강점을 지닌다. 단순한 연구 단지에 그치지 않고 실증과 생산까지 이어지는 ‘산업형 특구’라는 점에서 차별성이 뚜렷하다는 평가다.임상 인프라도 화순 특구의 핵심 자산이다. 화순 전남대병원을 중심으로 신약과 백신 후보물질 검증, 임상 시험 수행에서 중추적 역할을 담당하고 있다. 병원과 산단 연계 구조를 통해 연구-임상-사업화가 단절 없이 이어지는 ‘원스톱 파이프라인’을 구축한 것이다.이는 글로벌 시장 진출의 관문인 임상 데이터를 지역에서 자체 확보할 수 있다는 점에서 민간 기업과 투자자들의 관심을 끄는 요인으로 작용한다.전문 인력 양성 역시 병행 중이다. 바이오 제조·품질관리 분야를 중심으로 실습형 교육 프로그램이 운영되며 현장 즉시 투입이 가능한 인재를 지속 배출하고 있다. 이와 관련 화순군은 지난해 말 조선대와 ‘바이오캠퍼스 공동 구축 업무협약’을 맺기도 했다.전남도는 특히 민간 투자 유치에 초점을 맞춰 국내외 제약사, 바이오 벤처, 투자기관과의 협력 모델을 확대한다는 구상이다. 공공 인프라를 마중물 삼아 민간 자본과 기술을 끌어들이는 ‘공공-민간 결합형 바이오 클러스터’ 전략이다.전남도 관계자는 “글로벌 제약사와의 공동 연구, 민간 투자 유치를 통해 화순 특구를 K바이오의 글로벌 진출을 선도하는 핵심 거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.화순 서미애 기자