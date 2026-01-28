메뉴
서석영 경북도의원 “대구경북 행정통합, 소멸극복 골든타임 놓쳐선 안 돼”

수정 2026-01-28 15:56
입력 2026-01-28 15:56

도의회 본회의서 찬성 토론… “지난 6년간 논의 지속, 의회가 결단할 때”
“정부 지원 약속한 지금이 기회, 인구절벽 극복 위한 생존 전략”

28일 열린 제360회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 하는 서석영 의원. 경북도의회 제공
28일 열린 제360회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 하는 서석영 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 서석영 의원(포항, 국민의힘)은 28일 열린 제360회 임시회 제1차 본회의에서 ‘경북도와 대구광역시 통합에 대한 의견 제시의 건’에 대한 찬성 토론자로 나서, 행정통합의 당위성과 시급성을 강력히 피력했다.

이날 서 의원은 “인구 절벽과 지방 소멸이라는 절체절명의 위기 속에서, 자생적으로 도시를 유지할 수 있는 인구 규모인 500만명을 확보하기 위해서는 행정통합이 필수적”이라며 “500만 메가시티를 통해 일자리를 창출하고 청년이 돌아오게 하여 생산성과 도시 기능을 회복해야 한다”고 통합의 목적을 강조했다.

일각에서 제기되는 ‘졸속 추진’ 및 ‘주민 의견 수렴 부족’ 우려에 대해서는 “경북과 대구는 이미 6년 전부터 행정통합 논의를 시작했으며, 타 지자체에 비해 특별법안 논의 등 많은 시간을 지속해 왔다”고 설명했다.

서 의원은 무엇보다 ‘타이밍’의 중요성을 강조했다. 그는 “정부의 인센티브 지원 발표 등으로 전국적인 통합 논의가 가속화되고 있다”면서 “중앙정부가 적극적인 지원을 약속하고 있는 지금이 마지막 골든타임”이라고 호소했다.


끝으로 서 의원은 “위기 속에서 신중함만 강조해서는 위기를 극복할 수 없다”며, 동료 의원들에게 경북의 미래와 상생 발전을 위해 행정통합에 찬성해 줄 것을 간곡히 요청했다.

온라인뉴스부
