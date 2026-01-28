경북도의회, 제10회 의정아카데미 실시

‘AI시대를 열어가는 챗GPT 활용방안’ 특강 개최

이미지 확대 28일 열린 ‘제10회 의정아카데미’. 경북도의회 제공

경북도의회(의장 박성만)는 28일 도의회 지하 1층 다목적실에서 ‘제10회 의정아카데미’를 개최했다.이번 의정아카데미는‘AI시대를 열어가는 챗GPT 활용방안’을 주제로, 급속히 확산되고 있는 인공지능 기술을 지방의회 의정활동과 행정업무에 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.특강 강사로 나서는 김동석 AI브랜드연구소장(백석예술대학교 교수)은 서울시 인재개발원, 국회의원실 등에서 AI정책 분야 강의를 진행해 온 전문가로서 챗GPT를 비롯한 생성형 AI의 기본 개념부터 공공행정 및 의정활동에 적용 가능한 실제 활용 사례까지 폭넓게 소개했다.이날 의정아카데미에는 도의원과 의회사무처 직원 등 100여 명이 참석했고, 특강 후에는 질의응답 시간을 통해 AI 활용에 대한 현장의 궁금증을 직접 해소하는 시간도 가졌다박성만 의장은 “이번 의정아카데미는 AI 기술에 대한 막연한 이해를 넘어, 실제 의정 및 행정 현장에서 바로 활용할 수 있는 실질적인 역량을 키우는 데 목적이 있다”며 “앞으로도 변화하는 의정활동 및 행정환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 지속적인 교육과 연수를 추진하겠다”고 밝혔다.한편, 경북도의회 의정아카데미는 의원의 의정 전문성 강화를 위해 마련된 프로그램으로 지방의회의 정책 역량과 미래 대응 능력 제고에 기여하고 있다.온라인뉴스부