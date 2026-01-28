손희권 경북도의원 “경북대구행정통합, 미래 위한 희망 되어야”

“행정통합은 ‘권한 이양’ 통한 지방 스스로의 미래 설계 과정”

“정치적 신뢰 통한 지역 국회의원 책임과 역할 믿어야”

지역 간 유불리 넘어 다음 세대 위한 구조적 선택

통합 반대 논리는 중단 사유 아닌 ‘더 정교한 설계’ 위한 조건

28일 열린 경북도의회 제360회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 하는 손희권 의원.

손희권 경북도의원(포항, 국민의힘, 기획경제위원회)은 28일 열린 경북도의회 제360회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해, 경북·대구 행정통합은 경북의 구조와 미래를 재설계하는 전환점이자 다음 세대를 위한 새로운 희망이 되어야 한다고 강조했다.손 의원은 이날 발언에서 행정통합의 본질은 300개가 넘는 중앙정부의 권한을 지방으로 이양받는 데 있음을 분명히 했다. 이를 통해 산업·교통·에너지·균형발전 정책을 경북이 스스로 결정하고 추진할 수 있는 구조를 만드는 것이 행정통합의 궁극적인 방향이라고 설명했다.특히 손 의원은 행정통합 추진 과정에서 제기되는 불확실성에 대해 ‘정치적 신뢰’를 바탕으로 제도적 논의를 이어가야 한다는 점을 강조했다. 손 의원은 “의회가 추진을 결정하면 그 공은 국회로 넘어가게 된다”며 “이 논의를 신뢰 없이 바라볼 것이 아니라, 우리 손으로 직접 뽑은 지역 국회의원들의 책임과 역할을 믿고 함께 미래를 설계해야 한다”고 밝혔다.포항 출신 의원으로서 동남부권이 느끼는 소외감과 북부권을 중심으로 제기되는 우려에 대해서도 공감을 표했다. 다만 손 의원은 “이 문제를 지역 간 유불리로만 바라본다면 통합 논의는 한 발짝도 앞으로 나아갈 수 없다”고 지적하며, 행정통합은 특정 지역의 이해를 넘어 경북 전체의 구조와 미래를 재설계하는 과정이라는 점을 분명히 했다.아울러 통합특별시 명칭, 청사 소재지 등과 관련해 제기되는 반대 논의에 대해서는 “이는 통합을 하지 말아야 할 이유가 아니라, 통합을 어떻게 더 정교하게 설계해야 하는가에 대한 조건”이라며, 전향적인 시각을 제시했다.마지막으로 손 의원은 “행정통합은 단순히 나은 미래가 오길 기다리는 것이 아니라, 우리 손으로 직접 다음 세대에게 희망을 전하는 ‘책임 있는 선택’이 되어야 한다”고 호소하며 발언을 마무리했다.한편, 이날 본회의에 상정된 ‘경북도와 대구광역시 통합에 관한 의견제시의 건’은 재석 59명에 찬성 46명, 반대 11명, 기권 2명으로 최종 가결됐다.온라인뉴스부