오세훈, 장동혁·한동훈에 “오늘이라도 만나 얘기해야”

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-01-28 18:02
입력 2026-01-28 18:02
오세훈 서울시장이 28일 장동혁 국민의힘 당 대표와 한동훈 전 대표를 향해 “나라와 국민을 생각한다면 오늘이라도 만나달라”고 요청했다.

오세훈 서울시장이 지난 22일 용산구 선인상가에서 소유자ㆍ상인들과 간담회를 갖고 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 지난 22일 용산구 선인상가에서 소유자ㆍ상인들과 간담회를 갖고 인사말을 하고 있다.

연합뉴스

연합뉴스


오 시장은 이날 페이스북 글을 통해 “많은 국민과 당원들이 우리 당을 생각하면 탄핵 이후 지금까지

한시도 마음 편할 날이 없다고 한다. 더 우려되는 것은 이대로 가면 앞으로도 국민의힘에 기대할 것이 없다는 냉정한 민심의 목소리”라며 이렇게 강조했다.

그는 ‘당원 게시판 사태’로 한 전 대표에 대한 제명을 논의하는 당 지도부를 향해 “특정인을 찍어내듯 제명하고, 뺄셈의 정치를 강행하는 것은 모두가 패배하는 길임을 우리는 이미 불과 얼마 전에 경험한 바 있다”고 했다.
또 “당을 이끌었던, 또 이끌고 계시는 두 분이 오늘이라도 만나 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하시기를 진심으로 바란다”며 “통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기를 내어 결단해 주실 것을 촉구한다”고 했다.

서유미 기자

