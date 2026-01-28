오세훈, 장동혁·한동훈에 “오늘이라도 만나 얘기해야”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 지난 22일 용산구 선인상가에서 소유자ㆍ상인들과 간담회를 갖고 인사말을 하고 있다.



연합뉴스

오세훈 서울시장이 28일 장동혁 국민의힘 당 대표와 한동훈 전 대표를 향해 “나라와 국민을 생각한다면 오늘이라도 만나달라”고 요청했다.오 시장은 이날 페이스북 글을 통해 “많은 국민과 당원들이 우리 당을 생각하면 탄핵 이후 지금까지한시도 마음 편할 날이 없다고 한다. 더 우려되는 것은 이대로 가면 앞으로도 국민의힘에 기대할 것이 없다는 냉정한 민심의 목소리”라며 이렇게 강조했다.그는 ‘당원 게시판 사태’로 한 전 대표에 대한 제명을 논의하는 당 지도부를 향해 “특정인을 찍어내듯 제명하고, 뺄셈의 정치를 강행하는 것은 모두가 패배하는 길임을 우리는 이미 불과 얼마 전에 경험한 바 있다”고 했다.또 “당을 이끌었던, 또 이끌고 계시는 두 분이 오늘이라도 만나 승리와 미래에 대해 열린 마음으로 터놓고 얘기하시기를 진심으로 바란다”며 “통합의 길을 찾는 큰 정치, 국민이 바라는 정치를 보여드리기 위해 용기를 내어 결단해 주실 것을 촉구한다”고 했다.서유미 기자