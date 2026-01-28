유성복합터미널, 32개 노선 하루 300회 운행

대전 서북부 관문… 15년 만에 준공

도시철도 등 연계 1일 6500명 이용

2026-01-29 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전 서북부권 교통 ‘관문’ 임무를 수행할 유성복합터미널이 28일 문을 열었다.유성터미널은 도시철도 1호선 구암역 인근 유성 광역복합환승센터 부지(1만 5000㎡)에 총사업비 449억원을 들여 조성됐다.하루 최대 6500명이 이용할 수 있는 공영 여객자동차터미널로, 서울·청주·공주 등 32개 노선의 시외·직행·고속버스가 하루 300차례 이상 운행한다.도시철도 1호선과 간선급행버스체계(BRT) 등 대중교통과 연계성을 갖췄고 환승 동선을 단순화해 이동 거리와 대기시간을 최소화했다.기존 시외버스정류소 건물은 오는 4월까지 리모델링해 부대·편의시설로 활용할 예정이다.유성터미널 건립은 2010년 민간 사업자 공모방식으로 추진됐으나 수요 감소와 주택 경기 하락 등 여건 변화로 장기 표류했다.시는 2023년 재정을 투입한 여객시설 중심의 공영터미널로 방향을 바꿔 15년 만에 준공했다. 대전교통공사와 민간 사업자가 공동 운영을 맡는다. 터미널 주변에는 컨벤션센터 유치 등을 위한 지원시설 용지(1만 7000㎡)와 공공기관 이전에 대비한 공공청사 용지(7000㎡)가 확보돼 있다.대전 박승기 기자