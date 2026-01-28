메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘산불 피해’ 대구 함지산에 임도 만든다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
민경석 기자
민경석 기자
수정 2026-01-28 23:56
입력 2026-01-28 23:56

2028년까지 폭 3~5m 길이 6㎞

지난해 봄 대형 산불이 난 대구 북구 함지산에 진화 차량이 다닐 수 있는 임도가 조성된다. 대구 북구는 2028년까지 길이 6㎞, 폭 3~5m의 임도를 조성한다고 28일 밝혔다.

노선은 총 2개로 노곡동과 조야동에서 시작해 산 중턱까지 이어진다. 공사는 올 하반기 시작한다. 구는 매년 2㎞씩 임도를 개통할 계획이다. 총사업비는 약 20억원이다.

산불 진화 차량이 산 중턱까지만 올라가도 호스 등 장비를 활용하면 산 정상까지 진화 인력이 닿을 수 있다는 게 구 관계자의 설명이다.

구는 지난해 임업 단체, 전문가 등으로 구성된 산불 지역협의회 자문을 거쳐 임도 조성을 결정했다. 다음 달 마무리되는 용역 결과를 토대로 구체적인 임도 노선 등 세부 계획을 결정할 방침이다.

구는 산불에 강한 나무를 심는 내화 수림 조성에도 나선다. 지난해 함지산 산불로 축구장 434개 면적에 해당하는 310㏊가 피해를 봤는데 이 중 50㏊의 피해목을 잘라낸 뒤 활엽수 등을 심을 계획이다.


김춘곤 서울시의원, ‘2026 제2회 WFPL 8대 지자체 혁신평가 대상’ 2년 연속 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김춘곤 서울시의원, ‘2026 제2회 WFPL 8대 지자체 혁신평가 대상’ 2년 연속 수상

구 관계자는 “임도 조성과 조림 복원을 통해 산불 대응력을 키울 것”이라며 “사유림이 대부분이라 소유주들을 적극 설득하고 있다”고 말했다.

대구 민경석 기자
2026-01-29 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
대구 북구가 함지산에 임도를 조성하는 주된 목적은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기