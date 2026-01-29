황종헌 “1호 공약, 천안종합운동장 공간 혁신”

이미지 확대 황종헌 전 충청남도 정무수석보좌관이 공약을 발표하고 있다. 이종익 기자

6월 3일 제9회 전국동시지방선거에서 천안시장 출마를 선언한 황종헌 전 충청남도 정무수석보좌관이 1호 공약으로 천안종합운동장 이전에 따른 쇼핑·호텔 등이 결합한 ‘콤팩트 시티 조성’을 제시했다.황 전 수석은 29일 천안시청에서 기자회견을 열고 “단순한 시설 이전이 아닌 천안의 도심 구성을 입체적으로 재설계하는 공간 혁명을 완수하겠다”고 밝혔다.제1호 공약은 천안종합운동장과 보조경기장을 이전하고 이곳에 쇼핑·호텔·문화·특급호텔·주거단지 등이 결합한 스타필드급 체류형 복합문화공간 조성이다.그는 공약 실현 방안으로 △국토계획법에 따른 도시혁신구역(화이트존) 지정 △기부 대 양여 방식 도입으로 시 재정 부담 최소화 △충남도 정무수석 시절 쌓은 행정·투자 네트워크 등을 제시했다.황 전 수석은 “도정 정무수석보좌관 시절 이미 다양한 민간투자 모델을 검토해 본 ‘해본 사람’”이라며 “천안의 도심 구조를 입체적으로 재설계하는 공간 혁명을 완수하겠다”고 강조했다.이어 “공간을 열고 판을 키워야 그 안에 복지도, 문화도 교육도 담아낼 수 있다”며 “100만 광역도시, 특례시로의 도약을 반드시 현실로 만들겠다”고 덧붙였다.천안 이종익 기자