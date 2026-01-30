고흥 2GW 공공 해상풍력 발전 단지 개발

예비지구 지정 등 계획 수립

전남 고흥군이 2GW 규모의 공공주도 해상풍력 단지 개발에 나서 관심을 모은다.군은 오는 3월 시행 예정인 ‘해상풍력특별법’에 맞춰 해상풍력 개발 정책 수립에 나섰다고 29일 밝혔다. 군은 다음 달 4일 어민과 수협을 중심으로 출범 예정인 ‘고흥군 해상풍력 공존위원회’와 함께 정부의 예비지구 지정·어업피해 조사·이익공유제 수립 등 중요 과제를 차질 없이 추진해 나간다는 구상이다.이와 관련, 군은 전날 ‘공공주도 해상풍력 단지 개발 착수 보고회’를 개최했다. 군은 연구 사업을 통해 해상풍력 단지의 환경성·경제성·기술성·수용성을 종합 검토한다. 또 연구사업 결과를 바탕으로 정부·전남도·관계 기관과 긴밀히 협력해 후속 절차를 단계적으로 추진할 예정이다.군은 최대 2GW 규모의 정부 해상풍력 계획 입지 개발을 목표로 하고 있다. 이를 통해 지역 해상풍력 산업 공급망을 확보하고, 지역발전과 산업 전환의 동력으로 활용할 방침이다.정부의 신재생에너지 보급 전략에 발맞춰 인공지능(AI)·우주항공 등 미래 전략산업이 입주할 수 있는 친환경 전력 인프라를 선제 구축한다는 게 군의 복안이다. 전력 계통과 전용 항만 등 핵심 기반 시설 확보 방안을 사전 검토해 남해안 해상풍력 중심지로의 도약을 목표로 하고 있다.군 관계자는 “착수보고회는 해상풍력 개발을 본격화하는 출발점”이라며 “해상풍력은 단순한 발전사업을 넘어 지역의 미래와 정주 여건을 함께 바꾸는 전략사업인 만큼 핵심 인프라를 선점해 고흥이 남해안 해상풍력의 중심지로 거듭나도록 하겠다”고 말했다.고흥 최종필 기자