이미지 확대 땅두릅 수확 한창 충북 청주시 가덕면의 한 농민이 29일 촉성재배한 봄나물 두릅을 들어 보이고 있다.

청주 연합뉴스

2026-01-30 19면

