서울형 모아어린이집 공동체 20곳 모집

2026-02-02 19면

서울시는 올해 ‘서울형 모아어린이집’ 신규 공동체 20개를 모집한다고 1일 밝혔다.서울형 모아어린이집은 도보 이용권에 있는 3~5개 국공립·민간 어린이집이 하나의 공동체를 구성해 보육 프로그램과 입소 대기, 정·현원 관리 등을 함께 운영하는 협력 보육 모델이다. 2021년 14개 공동체(58개 어린이집)로 시작해 단계적으로 확대됐으며, 현재는 서울 전역에 100개 공동체, 418개 어린이집이 참여하고 있다. 신규 공동체는 이달 10일까지 공모를 통해 선정한다. 참여를 희망하는 어린이집은 공동체를 구성해 신청서를 작성한 뒤 관할 자치구에 제출하면 된다. 이후 자치구의 적격성 검토와 시 선정심의위원회 심사를 거쳐 최종 선정된다.서울형 모아어린이집은 지난해 정원 충족률 77.0%를 기록해 서울시 전체 어린이집 평균(71.4%)을 웃돌았다. 공동체 내 어린이집 간 입소 대기와 정·현원 현황을 공유하고, 필요할 경우 상호 조정을 통해 수급 불균형을 완화한 효과다.﻿유규상 기자