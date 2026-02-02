‘붕괴’ 광주 화정 아이파크, 철거 후 재시공 공기 또 단축 내년 1월 준공… 입주 당겨질 듯

골조 공사 마무리… 공정률 63%

4년 전 외벽 붕괴 사고로 7명의 사상자를 낸 광주 화정 아이파크 아파트가 전면 철거와 재시공을 거쳐 2027년 1월 준공할 전망이다.1일 광주 서구와 HDC현대산업개발에 따르면 ‘광주 센테니얼 아이파크’는 내년 1월 입주를 목표로 공사가 진행 중이다. 현재 공정률 63뉴다. 골조 공사 마무리 뒤 주요 마감 공정이 이뤄지고 있다.앞서 HDC현산은 2022년 1월 붕괴 사고 이후 사고 현장을 전면 철거하고 재시공하겠다는 방침을 밝히고 준공 시점을 2027년 12월로 제시했다. 입주 예정자들의 반발이 있었던 상가층 지상부 존치는 협의를 거쳐 최종 결정됐다. 구조에 이상이 없는 상가층까지 철거할 경우 공사 기간이 길어진다는 이유에서다. 이 과정을 거치면서 준공 시점은 2027년 상반기로 한 차례 앞당겨졌고 이후 공사가 안정적으로 진행되면서 기간이 또 단축됐다.국내 첫 ‘전면 철거 후 재시공’이라 공사 기간이 넉넉하게 산정된데다 날림먼지와 소음 등 각종 민원이 예상보다 적었던 점이 공사 기간 단축 배경으로 꼽힌다.광주 홍행기 기자