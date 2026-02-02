서울Pn 지방자치 자치뉴스 제주 봄의 전령 동백꽃 만발 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/02/02/20260202019007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-01 23:45 입력 2026-02-01 23:45 이미지 확대 제주 봄의 전령 동백꽃 만발 겨울 제주의 상징인 동백꽃이 절정에 달한 지난달 31일 제주 서귀포시 안덕면의 한 수목원 카페를 찾은 관광객들이 꽃이 활짝 핀 동백숲을 거닐고 있다.서귀포 연합뉴스 겨울 제주의 상징인 동백꽃이 절정에 달한 지난달 31일 제주 서귀포시 안덕면의 한 수목원 카페를 찾은 관광객들이 꽃이 활짝 핀 동백숲을 거닐고 있다. 서귀포 연합뉴스 2026-02-02 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지