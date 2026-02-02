이미지 확대 제주 봄의 전령 동백꽃 만발 겨울 제주의 상징인 동백꽃이 절정에 달한 지난달 31일 제주 서귀포시 안덕면의 한 수목원 카페를 찾은 관광객들이 꽃이 활짝 핀 동백숲을 거닐고 있다.

서귀포 연합뉴스

2026-02-02 19면

