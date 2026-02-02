메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

제주 봄의 전령 동백꽃 만발

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-02-01 23:45
입력 2026-02-01 23:45
이미지 확대
제주 봄의 전령 동백꽃 만발
제주 봄의 전령 동백꽃 만발 겨울 제주의 상징인 동백꽃이 절정에 달한 지난달 31일 제주 서귀포시 안덕면의 한 수목원 카페를 찾은 관광객들이 꽃이 활짝 핀 동백숲을 거닐고 있다.
서귀포 연합뉴스


겨울 제주의 상징인 동백꽃이 절정에 달한 지난달 31일 제주 서귀포시 안덕면의 한 수목원 카페를 찾은 관광객들이 꽃이 활짝 핀 동백숲을 거닐고 있다.

서귀포 연합뉴스
2026-02-02 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기