천안시 “채용 후 신체검사비도 지원합니다”

이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-02-02 17:53
입력 2026-02-02 17:53
이미지 확대
충남 천안시 청년 취업 준비 ‘올인원’ 지원 내용. 시 제공
충남 천안시 청년 취업 준비 '올인원' 지원 내용. 시 제공


충남 천안시는 취업 준비 청년(18~39세)들의 경제적 부담 감소와 사회 진출을 돕기 위해 ‘취업지원패키지’ 사업을 운영한다고 2일 밝혔다.

취업지원패키지는 진로 탐색부터 최종 채용 단계까지 구직 활동 전 과정을 시가 원스톱으로 지원하는 청년 맞춤형 사업이다.

주요 지원 서비스는 △취업 진로 적성검사 △이력서용 취업 사진 촬영 △면접 정장 무료 대여 △면접 메이크업·헤어 스타일링 △채용 신체검사 등이다.

참여 청년은 본인 준비 단계에 맞춰 모든 서비스를 이용하거나 필요한 항목만 골라 선택할 수 있다.



시 관계자는 “청년들이 현장에서 실제 필요로 하는 목소리를 반영해 사업을 구성했다”며 “청년들이 안정적으로 지역에 정착할 수 있도록 실효성 있는 취업 지원 정책을 이어가겠다”고 말했다.

천안 이종익 기자
