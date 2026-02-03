메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

김장 줄고 저염식 늘어… 국내산 천일염 소비 부진

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2026-02-03 00:39
입력 2026-02-03 00:39

사재기·중국산 공세에 가격 급락
신안에만 재고 450만 포대 쌓여

국내산 천일염 가격이 소비 부진 등의 여파로 폭락했다. 생산자들은 판로에 어려움을 겪으면서 폐업 위기로까지 몰리고 있다.

2일 전남 신안소금생산협의회와 현지 생산자들에 따르면 지난해 말 김장철에도 천일염 수요가 크게 줄어든 데 이어 간장·된장을 담글 시기를 맞았지만 수요가 늘지 않아 가격이 떨어지고 있다.

현지 천일염 값은 이날 현재 20㎏들이 한 포대에 7000원 선으로 생산원가의 60%에 그친다. 2023년 일본 원전 오염수 방류 당시 국내산 천일염 한 포대 가격은 2만 2000원까지 치솟았지만 이후 1만원대로 급격한 하락세를 보였다.

국내 천일염 생산의 80% 이상을 차지하는 신안에만 450만 포대가 재고로 쌓여 있다. 신안 현지 생산자들은 “일본 원전 오염수 방류 당시 촉발된 사재기로 각 가정에 수년 동안 먹을 소금이 남아 있는 데다 중국산과 호주산 저가 소금이 밀려들어 값이 크게 떨어지고 있다”며 울상이다. 건강에 대한 관심이 높아지며 저염식 문화가 확산한 것도 소금 소비 부진의 원인으로 꼽힌다.
김태수 서울시의회 주택공간위원장, 성동구 내 정비사업 현장 방문
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김태수 서울시의회 주택공간위원장, 성동구 내 정비사업 현장 방문

협의회 관계자는 “천일염 수요가 가장 많은 연말 김장철에 중국산 소금으로 절여 수입된 절임 배추가 시장에 풀리면서 천일염이 평년의 20% 정도 팔리는 데 그쳤다”고 전했다. 이어 “불과 몇 년 전만 해도 1년 동안 34만t 이상 생산하던 천일염이 태양광 시설 등으로 면적이 줄어 지난해부터 24만t에 이르고 있는데도 소비 부진으로 재고가 쌓여간다”며 “정부의 특단 대책이 있어야 한다”고 촉구했다.

신안 임형주 기자
2026-02-03 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
현재 국내산 천일염 20kg 한 포대 가격은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기