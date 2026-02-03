광명시의회, 광명골프연습장 개보수 공사 추진 현황 확인

이미지 확대 광명골프연습장 시설 개보수 공사 현장을 방문한 광명시의회. 광명시의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광명골프연습장이 시설 개보수 공사로 휴장 중인 가운데, 광명시의회가 최근 현장을 찾아 공사 진행 상황을 확인했다.광명골프연습장은 노후 시설 개선을 위해 골프망 교체, 공 이송 시스템 보수, 로비 리모델링, 옥상 방수, 철탑 및 페어웨이 보수 등 시설 전반에 대한 공사를 진행하고 있다.김종오 부의장과 구본신 의원은 이날 현장에서 공사 일정과 주요 공정, 안전관리 대책 등을 살펴보고, 휴장 기간 중 이용자 안내 및 편의 제공 방안 등에 대해 관계 기관과 의견을 나눴다.김종오 부의장은 “시민들이 이용하는 공공시설 공사가 차질 없이 진행되고 있는지를 확인하고, 공사 과정에서 안전 문제가 발생하지 않도록 관리가 이뤄지고 있는지를 살펴봤다”며 “공사가 마무리되면 보다 쾌적한 시설을 시민들에게 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.온라인뉴스부