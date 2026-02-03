광명시의회, 광명골프연습장 개보수 공사 추진 현황 확인
수정 2026-02-03 10:45
입력 2026-02-03 10:45
광명골프연습장이 시설 개보수 공사로 휴장 중인 가운데, 광명시의회가 최근 현장을 찾아 공사 진행 상황을 확인했다.
광명골프연습장은 노후 시설 개선을 위해 골프망 교체, 공 이송 시스템 보수, 로비 리모델링, 옥상 방수, 철탑 및 페어웨이 보수 등 시설 전반에 대한 공사를 진행하고 있다.
김종오 부의장과 구본신 의원은 이날 현장에서 공사 일정과 주요 공정, 안전관리 대책 등을 살펴보고, 휴장 기간 중 이용자 안내 및 편의 제공 방안 등에 대해 관계 기관과 의견을 나눴다.
김종오 부의장은 “시민들이 이용하는 공공시설 공사가 차질 없이 진행되고 있는지를 확인하고, 공사 과정에서 안전 문제가 발생하지 않도록 관리가 이뤄지고 있는지를 살펴봤다”며 “공사가 마무리되면 보다 쾌적한 시설을 시민들에게 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
광명골프연습장이 현재 휴장한 이유는?