광주 작년 수출 증가율 12.6% ‘광역시 1위’

2026-02-04 19면

지난해 광주 지역 수출 증가율이 12.6%를 기록, 전국 8개 특·광역시 중 1위를 차지한 것으로 나타났다.광주시가 한국무역협회의 2025년 특·광역시 수출 증감율 동향을 분석한 결과, 광주 지역 수출액은 175억 2000만 달러로, 전년 155억 5000만 달러 대비 12.6% 증가했다고 3일 밝혔다. 대전 9.1%, 대구 1.8%, 인천 1%, 서울 0.5% 순으로 뒤를 이었다.광주 지역 수출 증가에는 자동차와 반도체 산업이 큰 역할을 한 것으로 나타났다.자동차 수출액은 75억 1000만 달러로 전년 대비 9.1% 증가하며 역대 최대 실적을 경신했다. 특히 전기차(EV)와 하이브리드 등 친환경 차량 비중이 확대되면서 단순 물량 증가를 넘어 수출 단가 상승을 동반한 질적 성장을 이뤘다는 평가다.반도체 수출은 57억 5000만 달러로 전년 대비 40.2% 급증했다. 글로벌 인공지능(AI) 산업 확산에 따른 고성능 메모리 수요 증가와 함께 지역 내 첨단 후공정(패키징) 기업들의 기술 경쟁력이 수출 확대를 뒷받침한 것으로 분석된다.광주 홍행기 기자