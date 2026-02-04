메뉴
경북도의원, 설 명절 맞아 복지시설 위문 활동 전개

수정 2026-02-04 15:39
입력 2026-02-04 15:39

김희수 도의원·사무처 직원, 창포종합사회복지관과 환여동지역아동센터 찾아 위문품 전달 및 관계자 격려

이미지 확대
4일 포항시 우창동에 소재한 ‘창포종합사회복지관’을 방문한 김희수 의원. 경북도의회 제공
4일 포항시 우창동에 소재한 ‘창포종합사회복지관’을 방문한 김희수 의원. 경북도의회 제공


경북도의회는 설 명절을 앞두고 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 지역 내 구호·자선기관을 찾아 따뜻한 정을 나눴다.

경북도의회 김희수 의원(국민의힘, 포항2)은 4일 도의회를 대표해 포항시 우창동·환여동에 소재한 ‘창포종합사회복지관’과 ‘환여동지역아동센터’를 차례로 방문하고 관계자들을 만나 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 격려했다.

이미지 확대
포항시 환여동에 소재한 ‘환여동지역아동센터’를 방문한 김희수 의원. 경북도의회 제공
포항시 환여동에 소재한 ‘환여동지역아동센터’를 방문한 김희수 의원. 경북도의회 제공


이날 김 의원은 “올해 설 명절은 여느 해보다 더 따뜻한 명절이 되길 바란다”면서 “도의회에서도 복지 사각지대가 발생하지 않도록 세심히 살피고, 미래 주역인 아이들이 안전하고 밝은 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.


한편, 경북도의회는 매년 설과 추석 명절에 복지시설을 방문하여, 관계자 및 종사자들을 격려하고 위문품을 전달하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
