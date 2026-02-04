경북도의원, 설 명절 맞아 복지시설 위문 활동 전개

김희수 도의원·사무처 직원, 창포종합사회복지관과 환여동지역아동센터 찾아 위문품 전달 및 관계자 격려

이미지 확대 4일 포항시 우창동에 소재한 ‘창포종합사회복지관’을 방문한 김희수 의원. 경북도의회 제공

이미지 확대 포항시 환여동에 소재한 ‘환여동지역아동센터’를 방문한 김희수 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 설 명절을 앞두고 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 지역 내 구호·자선기관을 찾아 따뜻한 정을 나눴다.경북도의회 김희수 의원(국민의힘, 포항2)은 4일 도의회를 대표해 포항시 우창동·환여동에 소재한 ‘창포종합사회복지관’과 ‘환여동지역아동센터’를 차례로 방문하고 관계자들을 만나 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 격려했다.이날 김 의원은 “올해 설 명절은 여느 해보다 더 따뜻한 명절이 되길 바란다”면서 “도의회에서도 복지 사각지대가 발생하지 않도록 세심히 살피고, 미래 주역인 아이들이 안전하고 밝은 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.한편, 경북도의회는 매년 설과 추석 명절에 복지시설을 방문하여, 관계자 및 종사자들을 격려하고 위문품을 전달하고 있다.온라인뉴스부