박영서 경북도의원, ‘경북도 한국자유총연맹 지원 조례안’대표발의

한국자유총연맹 경북도지부 및 시·군 조직 활동지원 제도적 근거 마련

이미지 확대 박영서 경북도의원

박영서 경북도의회 의원(국민의힘, 문경)은 지난 1월 29일 행정보건복지위원회에서 자유민주주의 가치 확산과 지역사회 발전에 기여해 온 한국자유총연맹의 공익활동을 체계적으로 지원하기 위해 ‘경상북도 한국자유총연맹 지원 조례안’을 발의했다.이번 조례안은 ‘한국자유총연맹 육성에 관한 법률’에 근거해, 경북도 차원에서 한국자유총연맹 경상북도지부와 시·군 조직의 활동을 제도적으로 뒷받침하기 위한 것이다.조례안에는 단체 운영 및 공익활동 경비, 자유민주주의 역량 강화 국민운동, 도민 안보의식 제고와 통일·안보 교육, 가치 연구 및 홍보사업 등에 대해 예산 범위 내 지원할 수 있도록 하는 내용이 담겼다. 보조금은 ‘경북도 지방보조금 관리 조례’에 따라 투명하게 관리하며, 중복 지원은 제한하도록 했다.박 의원은 “이번 조례는 공익적 역할을 수행해 온 단체의 활동을 지원하기 위한 제도적 기반을 마련하는 것이다”라며, 이번 조례안 제정으로 “시민의식 함양과 지역사회 봉사활동 등을 통해 건전한 공동체 형성에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.온라인뉴스부