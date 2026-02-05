메뉴
창동 서울아레나 K팝 공연, 송파 문정역 광장에서도 본다

서유미 기자
서유미 기자
수정 2026-02-05 14:23
입력 2026-02-05 14:23

물리적 한계 넘어서는 ‘커넥티드 라이브’ 시스템

내년 상반기 개관하는 K팝 전용 공연장 ‘서울아레나’의 콘서트를 송파구 문정역 광장에서도 실시간으로 즐길 수 있게 된다.

서울시와 서울아레나는 도봉구 창동 서울아레나에서 열리는 공연을 서울 곳곳에서 동시에 관람하는 ‘커넥티드 라이브’ 시스템을 구축한다고 5일 밝혔다.

커넥티드 라이브는 공연장의 물리적인 한계를 넘어 다양한 공간에서 공연을 실시간으로 즐길 수 있게 하는 서비스다.

이미지 확대
서울 송파구 문정역 광장에 설치될 커넥티드 라이브 공연 예시. 서울시 제공
서울 송파구 문정역 광장에 설치될 커넥티드 라이브 공연 예시.

서울시 제공


시와 서울아레나는 시범 사업으로 상반기 송파구 문정역 ‘선큰 광장’에 대형 발광다이오드(LED) 미디어 스크린을 설치, 단순 보행 위주로 이용되던 광장을 새로운 문화명소로 전환할 계획이다. 향후 남산, 한강공원 등으로 대상지를 확대할 예정이다.
김창규 시 균형발전본부장은 “누구나 소외 없이 수준 높은 문화 경험을 누리도록 제2·제3의 커넥티드 라이브 공연장 조성을 추진하겠다”고 말했다.

서유미 기자
