노성환 경북도의원, 설 명절 앞두고 사회복지시설 위문

‘다산지역아동센터’ 찾아 위문품 전달

이미지 확대 지난 4일 ‘다산지역아동센터’를 방문한 노성환 의원(가운데). 경북도의회 제공

경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.지난 4일은 경북도의회를 대표해 노성환 도의원이 고령군 다산면 소재 ‘다산지역아동센터’를 찾아 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.노 의원은 위문품을 전달하면서 관계자들에게 시설 운영에 대한 애로사항을 경청하며 지역 아동의 시설 이용에 불편사항이나 교육 프로그램 등에 개선점은 없는지 등 세심하게 살폈다.노 의원은 “매년 명절 위문을 다닐 때마다 도의원으로서 책임감이 더욱 강해지는 것 같다. 지역 내 아동복지에 있어서 사각지대가 발생하지 않도록 세심히 살필 것”이라고 소감을 전했다.온라인뉴스부