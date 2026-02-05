메뉴
노성환 경북도의원, 설 명절 앞두고 사회복지시설 위문

수정 2026-02-05 15:02
입력 2026-02-05 15:02

‘다산지역아동센터’ 찾아 위문품 전달

지난 4일 ‘다산지역아동센터’를 방문한 노성환 의원(가운데). 경북도의회 제공
지난 4일 ‘다산지역아동센터’를 방문한 노성환 의원(가운데). 경북도의회 제공


경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.

지난 4일은 경북도의회를 대표해 노성환 도의원이 고령군 다산면 소재 ‘다산지역아동센터’를 찾아 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

노 의원은 위문품을 전달하면서 관계자들에게 시설 운영에 대한 애로사항을 경청하며 지역 아동의 시설 이용에 불편사항이나 교육 프로그램 등에 개선점은 없는지 등 세심하게 살폈다.
노 의원은 “매년 명절 위문을 다닐 때마다 도의원으로서 책임감이 더욱 강해지는 것 같다. 지역 내 아동복지에 있어서 사각지대가 발생하지 않도록 세심히 살필 것”이라고 소감을 전했다.

온라인뉴스부
