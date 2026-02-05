권광택 경북도의원, 설명절 맞아 안동 대성재활센터 방문

위문품 전달하며 따뜻한 나눔 실천

이미지 확대 지난 4일 안동시 소재 대성재활센터를 방문한 권광택 의원(오른쪽에서 네 번째). 경북도의회 제공

경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 사회복지시설 등을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.권광택 위원장(국민의힘, 안동)은 경북도의회를 대표해 지난 4일 안동시 소재 대성재활센터를 방문해 위문품 전달과 함께 관계자들을 격려했다.이번 방문은 설 명절을 앞두고 지역 내 사회복지시설을 찾아 종사자와 이용자들에게 새해인사를 나누면서 시설 운영 현황과 시설 안전분야 등을 살펴봤다.권 위원장은 “설 명절을 맞아 소외될 수 있는 이웃들에게 조금이나마 온기를 전해 드리면서, 현장에서 묵묵히 헌신하고 계신 종사자 여러분의 노고에도 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 도의회 차원에서 사회적 약자를 위한 정책 마련과 복지 환경 개선에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부