‘에너지 수도’ 나주가 뜬다…  1443억 투자 유치 로드쇼

BESS 설비 대규모 민간 투자

에너지 회사 3곳 공장도 설립

한전 중심 에너지 생태계 확장

이미지 확대 전남 나주시 관계자들이 4일 서울 코엑스에서 열린 ‘2026년 수도권 투자유치 로드쇼’에서 파이팅을 외치고 있다.

나주시 제공

2026-02-06 19면

전남 나주시가 수도권 투자유치 로드쇼를 통해 1400억원대 에너지 산업 투자를 끌어내며 ‘에너지 수도’ 구상을 실행 단계로 끌어올렸다. 특히 배터리에너지저장장치(BESS) 대규모 투자 협약이 성사돼 한국전력공사 중심의 에너지밸리가 재생에너지·디지털 전력망·인공태양(핵융합)으로 확장되는 국가 에너지 전략 거점으로 부상하고 있다.나주시는 6일까지 사흘 일정으로 서울 코엑스에서 ‘2026 수도권 투자유치 로드쇼’를 개최하고 있다. 시는 첫날인 4일 에너지 인프라 자산운용 컨소시엄 인탑스와 1400억원 규모의 BESS 발전 사업 투자 협약을 맺었다. BESS는 전력 수요 변동에 대응해 전력을 저장·공급하는 설비로 재생에너지 확대 국면에서 전력 계통 안정의 핵심 인프라로 꼽힌다. 지방자치단체 차원에서 이례적인 대규모 민간 투자가 성사됐다는 점에서 의미가 크다. 시는 이와 함께 포드림·제너솔라·이시스템 등 에너지 기업 3곳과 43억원 규모의 공장 설립 및 투자 협약도 체결했다.이번 로드쇼는 국내 최대 전력·에너지 전시회인 ‘코리아 스마트그리드 엑스포’와 연계해 열리고 있다. 시는 2023년부터 엑스포 기간에 맞춰 수도권 기업과 투자기관을 대상으로 전략적 투자 유치 활동을 펼치며 한전 본사를 중심으로 집적된 에너지 인프라와 연구기관, 산업단지 조성 계획을 집중적으로 설명해 왔다.이번에는 핵융합 연구시설 유치와 분산에너지 전략을 포함한 중장기 에너지 비전도 공개했다. 시는 에너지 국가산단과 노안 일반산단을 기반으로 에너지 신산업 소부장(소재·부품·장비) 특화단지를 조성하고 BESS와 직류 산업, 디지털 전력망을 연계한 에너지 신산업 클러스터 구축을 추진 중이다.윤병태 나주시장이 제시한 에너지 수도 구상은 이번 투자 협약을 계기로 실질적인 민간 자본 유입 단계로 넘어갔다는 분석이 나온다. 특히 한전, 한전KDN, 전력거래소, 한국핵융합에너지연구원 등 에너지 공공기관 집적이라는 나주만의 구조적 강점이 BESS·핵융합으로 연결되고 있는 점이 주목된다.나주 서미애 기자