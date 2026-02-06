서울, 어린이집 방문 건강관리 서비스 확대

100인 미만 어린이집 3753곳 찾아

신체사정 등 영유아 몸 상태 살펴

이미지 확대 서울 동대문구 답십리동 미드카운티 어린이집에서 방문 간호사가 아이들의 몸 상태를 살피고 있다.

서울시 제공

2026-02-06

서울시는 100인 미만 어린이집까지 간호사 방문 건강관리 서비스 대상을 확대한다고 5일 밝혔다. 50인 미만 어린이집에만 제공되던 서비스를 확대해 올해 총 3753곳에서 영유아가 정기적인 건강 관리를 받게 할 계획이다.영유아 건강관리 간호사가 어린이집을 정기적으로 찾아가 아이들의 몸 상태와 성장·발달을 살피고, 필요할 경우 전문기관까지 연계해 주는 방식이다. 전문적인 관찰과 상담으로 건강 이상을 조기에 발견하고 치료로 연결하는 데 큰 역할을 한다. 서울시는 방문 간호사를 올해 47명까지 단계적으로 증원할 계획이다.지난해 50인 이하 어린이집을 연 6회 정기 방문하고, 51~99인 어린이집을 시범 방문해 건강관리를 진행했다. 키와 몸무게를 재면서 몸이 틀어진 곳이 없는지 살피는 신체 사정(査定)이 15만 6677건으로 가장 많았고 ▲건강 문제 조기 발견 3721건 ▲전문기관 연계 1059건 ▲발달 사정 3만 7908건 ▲발달 의심 조기 발견 803건 ▲전문기관 연계 154건 등 성과를 냈다.조영창 서울시 시민건강국장은 “이번 사업의 전면 확대를 통해 서울시 어린이집의 모든 영유아가 건강하게 성장할 수 있는 안정적인 기반을 완성하겠다”고 밝혔다.유규상 기자