백순창 경북도의원, 설맞이 ‘꿈이있는 아동지역센터’ 방문

“아이들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지역사회가 함께해야”

이미지 확대 9일 ‘꿈이있는 아동지역센터’를 방문한 백순창 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 백순창 의원(구미)은 설 명절을 앞둔 9일 ‘꿈이있는 아동지역센터’를 방문해 위문품을 전달하고 아이들과 관계자들을 격려했다.이번 방문은 센터의 시설 운영 현황과 애로사항을 현장에서 청취하고, 아이들과 직접 대화를 나누며 따뜻한 명절의 정을 나누기 위해 마련됐다.백 의원은 또한 센터 종사자들에게 감사의 뜻을 전하며, 현장에서 묵묵히 헌신하고 있는 노고에 깊은 존경을 표했다.박순자 센터장은 “명절마다 지역사회의 관심과 응원이 아이들에게 큰 힘이 된다”며 “아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.이에 백 의원은 “아동복지는 단순한 돌봄을 넘어 아이들의 미래를 지키는 중요한 과제”라며 “현장에서 제기된 의견들을 의정활동에 충실히 반영해 아이들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편 백 의원은 매년 설과 추석 등 명절을 전후해 지역 내 복지시설을 직접 방문하며, 현장 중심의 의정활동과 이웃 사랑 실천에 앞장서고 있다.온라인뉴스부