백순창 경북도의원, 설맞이 ‘꿈이있는 아동지역센터’ 방문
수정 2026-02-09 15:01
입력 2026-02-09 15:01
“아이들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지역사회가 함께해야”
경북도의회 백순창 의원(구미)은 설 명절을 앞둔 9일 ‘꿈이있는 아동지역센터’를 방문해 위문품을 전달하고 아이들과 관계자들을 격려했다.
이번 방문은 센터의 시설 운영 현황과 애로사항을 현장에서 청취하고, 아이들과 직접 대화를 나누며 따뜻한 명절의 정을 나누기 위해 마련됐다.
백 의원은 또한 센터 종사자들에게 감사의 뜻을 전하며, 현장에서 묵묵히 헌신하고 있는 노고에 깊은 존경을 표했다.
박순자 센터장은 “명절마다 지역사회의 관심과 응원이 아이들에게 큰 힘이 된다”며 “아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.
이에 백 의원은 “아동복지는 단순한 돌봄을 넘어 아이들의 미래를 지키는 중요한 과제”라며 “현장에서 제기된 의견들을 의정활동에 충실히 반영해 아이들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
한편 백 의원은 매년 설과 추석 등 명절을 전후해 지역 내 복지시설을 직접 방문하며, 현장 중심의 의정활동과 이웃 사랑 실천에 앞장서고 있다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
백순창 의원이 아동지역센터를 방문한 주요 목적은?