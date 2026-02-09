메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

백순창 경북도의원, 설맞이 ‘꿈이있는 아동지역센터’ 방문

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-02-09 15:01
입력 2026-02-09 15:01

“아이들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 지역사회가 함께해야”

이미지 확대
9일 ‘꿈이있는 아동지역센터’를 방문한 백순창 의원. 경북도의회 제공
9일 ‘꿈이있는 아동지역센터’를 방문한 백순창 의원. 경북도의회 제공


경북도의회 백순창 의원(구미)은 설 명절을 앞둔 9일 ‘꿈이있는 아동지역센터’를 방문해 위문품을 전달하고 아이들과 관계자들을 격려했다.

이번 방문은 센터의 시설 운영 현황과 애로사항을 현장에서 청취하고, 아이들과 직접 대화를 나누며 따뜻한 명절의 정을 나누기 위해 마련됐다.

백 의원은 또한 센터 종사자들에게 감사의 뜻을 전하며, 현장에서 묵묵히 헌신하고 있는 노고에 깊은 존경을 표했다.

박순자 센터장은 “명절마다 지역사회의 관심과 응원이 아이들에게 큰 힘이 된다”며 “아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.

이에 백 의원은 “아동복지는 단순한 돌봄을 넘어 아이들의 미래를 지키는 중요한 과제”라며 “현장에서 제기된 의견들을 의정활동에 충실히 반영해 아이들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”

한편 백 의원은 매년 설과 추석 등 명절을 전후해 지역 내 복지시설을 직접 방문하며, 현장 중심의 의정활동과 이웃 사랑 실천에 앞장서고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
백순창 의원이 아동지역센터를 방문한 주요 목적은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기