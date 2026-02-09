최태림 경북도의원, 설 명절 맞아 온정 전해

최 의원, 사무처 직원 의성 고운사요양원 찾아 위문품 전달

이미지 확대 9일 고운사 요양원을 방문한 최태림 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.9일은 경북도의회를 대표해 최태림 도의원(국민의힘·의성)이 의성군 단촌면에 위치한 고운사 요양원을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.최 의원은 시설관계자로부터 운영에 따른 어려움을 경청하며 “급격한 물가상승으로 인해 시설운영에 많은 애로사항이 있을 것으로 생각된다”라며 “경북도의회에서도 사회취약계층 분들의 삶의 질이 더 나아질 수 있도록 두루 살피겠다”고 했다.온라인뉴스부