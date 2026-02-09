최태림 경북도의원, 설 명절 맞아 온정 전해
최 의원, 사무처 직원 의성 고운사요양원 찾아 위문품 전달
경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.
9일은 경북도의회를 대표해 최태림 도의원(국민의힘·의성)이 의성군 단촌면에 위치한 고운사 요양원을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.
최 의원은 시설관계자로부터 운영에 따른 어려움을 경청하며 “급격한 물가상승으로 인해 시설운영에 많은 애로사항이 있을 것으로 생각된다”라며 “경북도의회에서도 사회취약계층 분들의 삶의 질이 더 나아질 수 있도록 두루 살피겠다”고 했다.
