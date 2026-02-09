김창혁 경북도의원, 설 명절 맞아 구미 지역아동센터 방문
입력 2026-02-09 15:21
아동센터에 위문품 전달하며 따뜻한 나눔 실천
경북도의회 김창혁 의원(국민의힘, 구미)은 9일 민족 최대의 명절인 설을 앞두고 구미시 소재 ‘열린지역아동센터’와 ‘황상지역아동센터’를 방문해 위문품 전달과 함께 관계자들을 격려했다.
경북도의회를 대표해 시설을 찾은 김 의원은 준비한 위문품을 전달하며 시설 이용 아동들과 새해 인사를 나눴다. 이어 아동들이 이용하는 내부 시설을 둘러보며 소방 안전 설비와 위생 관리 상태 등을 꼼꼼히 살폈다.
김 의원은 “우리 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 현장에서 묵묵히 소임을 다해주시는 종사자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다”라며 “이번 방문에서 수렴한 현장의 생생한 목소리를 바탕으로 복지 환경 개선을 위한 제도적 뒷받침과 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
