김창혁 경북도의원, 설 명절 맞아 구미 지역아동센터 방문

아동센터에 위문품 전달하며 따뜻한 나눔 실천

이미지 확대 9일 ‘열린지역아동센터’를 방문한 김창혁 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 김창혁 의원(국민의힘, 구미)은 9일 민족 최대의 명절인 설을 앞두고 구미시 소재 ‘열린지역아동센터’와 ‘황상지역아동센터’를 방문해 위문품 전달과 함께 관계자들을 격려했다.경북도의회를 대표해 시설을 찾은 김 의원은 준비한 위문품을 전달하며 시설 이용 아동들과 새해 인사를 나눴다. 이어 아동들이 이용하는 내부 시설을 둘러보며 소방 안전 설비와 위생 관리 상태 등을 꼼꼼히 살폈다.김 의원은 “우리 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 현장에서 묵묵히 소임을 다해주시는 종사자 여러분의 헌신에 깊이 감사드린다”라며 “이번 방문에서 수렴한 현장의 생생한 목소리를 바탕으로 복지 환경 개선을 위한 제도적 뒷받침과 정책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부