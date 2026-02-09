메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

손희권 경북도의원 설맞이 사회복지시설 위문

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-02-09 15:24
입력 2026-02-09 15:24

포항시장애인종합복지관 찾아 나눔 실천

이미지 확대
9일 포항시장애인종합복지관을 방문한 손희권 의원. 경북도의회 제공
9일 포항시장애인종합복지관을 방문한 손희권 의원. 경북도의회 제공


경북도의회는 설 명절을 맞아 9일 경북도의원과 의회사무처 직원들이 도내 사회복지시설을 찾아 명절의 온정을 나누는 위문활동을 펼쳤다.

이날 경북도의회를 대표해 손희권 의원(포항9, 국민의힘)은 포항시 남구에 위치한 포항시장애인종합복지관을 방문해 도의회에서 마련한 위문품을 전달하고, 복지관 관계자들의 노고를 격려했다.
심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 심미경 서울시의원 “동북권 교통 불균형 해소 위한 핵심사업, 조속히 추진되어야”

손 의원은 “명절의 따뜻함이 복지 현장에도 고루 전해지길 바란다”며 “소외되는 이웃이 없도록 복지 여건을 살피고, 제도적 보완과 정책적 검토가 필요한 사항을 도의회 차원에서 지속적으로 점검해 나가겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경북도의회가 설 명절에 실시한 주요 활동은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기