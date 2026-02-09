손희권 경북도의원 설맞이 사회복지시설 위문

포항시장애인종합복지관 찾아 나눔 실천

이미지 확대 9일 포항시장애인종합복지관을 방문한 손희권 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 설 명절을 맞아 9일 경북도의원과 의회사무처 직원들이 도내 사회복지시설을 찾아 명절의 온정을 나누는 위문활동을 펼쳤다.이날 경북도의회를 대표해 손희권 의원(포항9, 국민의힘)은 포항시 남구에 위치한 포항시장애인종합복지관을 방문해 도의회에서 마련한 위문품을 전달하고, 복지관 관계자들의 노고를 격려했다.손 의원은 “명절의 따뜻함이 복지 현장에도 고루 전해지길 바란다”며 “소외되는 이웃이 없도록 복지 여건을 살피고, 제도적 보완과 정책적 검토가 필요한 사항을 도의회 차원에서 지속적으로 점검해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부