메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

박선하 경북도의원, 사무처 직원 김천 정다운재가노인복지센터 방문

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-02-09 16:03
입력 2026-02-09 16:03

박 의원, 설 명절 맞아 온정 전해

이미지 확대
정다운재가노인복지센터를 방문한 박선하 의원. 경북도의회 제공
정다운재가노인복지센터를 방문한 박선하 의원. 경북도의회 제공


경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.

9일은 경북도의회를 대표해 박선하 도의원(국민의힘·비례)이 김천시 신음동에 위치한 정다운재가노인복지센터를 방문, 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.

박선하 도의원은 “우리 주변 어르신들 모두 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 위문품을 마련했다”며 “앞으로도 어르신 복지의 사각지대 해소에 앞장설 것이며, 어르신들에게 많은 사랑과 관심을 기울여 정책 지원 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
구미경 서울시의원, 제7기 예산정책위원회 2차 회의 참석… 재정정책 연구 본격화
서울시의회 바로가기
thumbnail - 구미경 서울시의원, 제7기 예산정책위원회 2차 회의 참석… 재정정책 연구 본격화

또한 경북도의회에서도 “소외된 이웃들이 복지사각지대에 놓이지 않도록 세심히 살피도록 하겠다”고 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
경북도의회가 설 명절을 맞아 실시한 주요 활동은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기