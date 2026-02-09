박선하 경북도의원, 사무처 직원 김천 정다운재가노인복지센터 방문

박 의원, 설 명절 맞아 온정 전해

이미지 확대 정다운재가노인복지센터를 방문한 박선하 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.9일은 경북도의회를 대표해 박선하 도의원(국민의힘·비례)이 김천시 신음동에 위치한 정다운재가노인복지센터를 방문, 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.박선하 도의원은 “우리 주변 어르신들 모두 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 위문품을 마련했다”며 “앞으로도 어르신 복지의 사각지대 해소에 앞장설 것이며, 어르신들에게 많은 사랑과 관심을 기울여 정책 지원 사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.또한 경북도의회에서도 “소외된 이웃들이 복지사각지대에 놓이지 않도록 세심히 살피도록 하겠다”고 전했다.온라인뉴스부