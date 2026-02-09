광명시의회, 설 맞아 전통시장·복지시설 민생 행보

이미지 확대 9일 대한노인회 광명시지회를 방문한 광명시의회. 광명시의회 제공

이미지 확대 9일 광명전통시장을 방문한 광명시의회. 광명시의회 제공

이미지 확대 9일 광명 사랑의집을 방문한 광명시의회. 광명시의회 제공

이미지 확대 9일 하안종합복지관을 방문한 광명시의회. 광명시의회 제공

광명시의회는 2026년 설 명절을 앞두고 현장의 목소리를 청취하는 민생 행보에 나섰다.시의회는 9일 광명전통시장을 찾아 제수용품 등 명절 물가를 직접 살피고, 대한노인회 광명시지회와 지역 복지관 등 유관기관을 방문했다.먼저 광명 전통시장을 찾은 의원들은 주요 성수품 가격 동향을 점검하고 상인들과 간담회를 갖는 한편, 시장을 찾은 시민들로부터 고물가에 따른 애로사항을 직접 듣고 전통시장 활성화 방안을 논의했다.이어 대한노인회 등을 유관기관을 잇달아 방문해 어르신 및 취약계층의 생활 실태를 살피고, 복지시설 종사자들을 격려했다.시의회 관계자는 “설 명절을 앞두고 체감 물가와 복지 현황을 직접 확인하기 위해 이번 방문을 마련했다”며 “현장에서 수렴한 의견을 향후 의정 활동과 정책에 적극 반영하겠다”고 말했다.온라인뉴스부