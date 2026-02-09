박창욱 경북도의원, 한국지방자치학회 우수조례 수상

전국 최초 ‘농어업인 건강위해요소 관리 조례’ 제정

농어업 작업환경의 체계적 관리와 실효성 있는 지원 근거 마련

이미지 확대 지난 5일 ‘제22회 한국지방자치학회 우수조례 시상식’에서 우수상을 받은 박창욱 의원(오른쪽)과 박성만 의장(왼쪽). 박창욱 의원실 제공

경북도의회 박창욱 의원(봉화, 농수산위원회)이 지난 5일 한국보건복지인재원에서 열린 ‘제22회 한국지방자치학회 우수조례 시상식’에서 우수상을 받았다.한국지방자치학회는 지방자치 발전에 기여한 우수 조례를 발굴하고 지방의회의 사기를 진작하기 위해 매년 시상식을 개최하고 있으며, 조례의 창의성, 합법성, 효과성, 대응성, 구체성 등을 엄격히 심사해 수상자를 선정한다.박 의원이 대표발의한 ‘경북도 농어업인 건강위해요소 관리 및 건강증진 조례안’은 전국 최초의 입법 사례로, 농업·어업 비중이 높은 경북의 지역적 특성을 반영해 농어업인의 삶의 질을 실질적으로 향상시킬 법적근거를 마련했다는 점에서 높은 평가를 받았다.조례의 주요 내용으로는 경북 특화 작목 및 작업환경을 고려한 건강위해요소 측정 및 분석에 관해 규정하고, 근골격계 및 심혈관계 질환 예방, 맞춤형 건강검진 및 의료비 지원사업 추진할 것을 명시했다.박 의원은 “농어업인의 건강과 안전은 단순한 복지 문제를 넘어 우리 농어업의 생산성과 직결되는 핵심 과제”라며 “전국 최초로 제정된 이번 조례가 현장에 잘 안착하여 경북 농어업인들이 더욱 건강하고 안전한 환경에서 종사할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 수상소감을 밝혔다.한편, 현재 농수산위원회 부위원장을 맡고 있는 박창욱 도의원은 2024년에는 ‘매니페스토 약속대상’을 수상하였으며, 지난 연말에도 행정사무감사 및 예산안 심사 우수의원으로 선정되는 등 성실하고 수준 높은 의정활동이 높은 평가를 받고 있다.온라인뉴스부