배진석 경북도의회 부의장, 설맞이 경주지역 복지시설 위문

이미지 확대 10일 ‘리어카무료급식소’를 방문한 배진석 부의장. 경북도의회 제공

배진석 경북도의회 부의장은 10일 설 명절을 앞두고 경주시에 소재하는 ‘리어카무료급식소’를 방문해 미리 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려하는 등 따뜻한 정을 나눴다.리어카무료급식소는 지역 내의 어려운 이웃들을 위해 식사를 제공하고 있는 민간 운영 무료급식소로써, 기관의 지원 없이 후원자와 자원봉사자들의 도움으로만 운영되고 있다.배 부의장은 매년 지역의 사회복지 시설을 방문햄 위문품을 전달하는 등 꾸준한 봉사활동을 하고 있으며, 이날 역시 자원봉사자들과 함께 음식을 전달하는 등 활동에 직접 참여하며 급식소를 방문한 이웃들을 맞이했다.또한 배 부의장은 “복지사각지대에 있는 이웃들을 위해 힘써주시는 후원자 및 자원봉사자들의 도움에 감사드리며, 도의원으로서 이웃들과 서로 온정을 나누는 따뜻한 사회를 만들기 위해 더욱 노력을 기울이겠다.”라고 전했다.온라인뉴스부