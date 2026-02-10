경북도의회, 설 명절 맞아 따뜻한 나눔 실천

윤종호 도의원, 늘기쁨실버하우스 방문

이미지 확대 지난 9일 늘기쁨실버하우스를 방문한 윤종호 의원. 경북도의회 제공

경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.경북도의회 윤종호 의원은 지난 9일 경북도의회를 대표해 구미시 산동읍 소재 늘기쁨실버하우스를 찾아 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.윤 의원은 “매년 명절마다 복지시설을 찾아, 짧은 시간이지만 살가운 말 한마디라도 더 건네려고 한다”라며 “도의회에서도 소외된 이웃들이 사각지대에 놓이지 않도록 세심히 살피도록 하겠다”고 전했다.또한 윤 의원은 “시설 입소자들을 가족처럼 보살피며 어려운 여건 속에서도 사명감으로 묵묵히 헌신하고 계신 관계자분들께도 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 어려운 이웃에게 온정의 손길이 더욱 널리 전해지는 따뜻한 사회가 되기를 희망한다”고 덧붙였다.온라인뉴스부