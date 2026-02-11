서울 폐원 위기 어린이집 786곳 106억 지원

‘동행어린이집’ 87곳 추가 지정

돌봄 공백 우려되는 곳 우선 선정

저출생에 따른 영유아 감소로 문을 닫을 위기에 처한 서울 어린이집이 올해 집중 지원을 받는다.서울시는 폐원 위기에 놓인 어린이집 운영 정상화를 위해 올해 ‘동행어린이집’ 지정을 기존 699곳에서 786곳으로 늘린다고 10일 밝혔다. 시는 올해 총 106억원을 투입할 계획이다.동행어린이집 지정 대상은 ▲정원충족률이 70% 미만이고 시설 간 직선거리가 200m 이상이거나 ▲정원충족률이 60% 미만이며 정원이 50명 미만인 어린이집이다. 폐원하면 지역 돌봄 공백이 우려되는 곳을 우선 선정한다.동행어린이집으로 지정되면 2년간 경영 컨설팅, 교사 대 아동 비율 개선 우선 지원, 보조교사·대체교사 우선 지원 등을 받는데 올해는 ‘심화 컨설팅’도 새롭게 실시한다.환경개선비 지원 대상을 기존 민간·가정 어린이집에서 국공립으로 확대한다. 찾아가는 어린이집 발달검사도 우선 지원한다.﻿송현주 기자