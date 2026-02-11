세종테크밸리 이전 기업에 최대 4500만원

2년 계약 6개월 임대료 무상 혜택

2026-02-11 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기업 유치에 적극적으로 나서고 있는 세종시가 이전 기업에 대한 지원을 강화한다.10일 시와 세종테크노파크에 따르면 도심 첨단산업단지인 세종테크밸리에 입주하는 기업에 건물 임차료와 공사비 명목으로 2년간 최대 4500만원을 지원한다. 지원 대상은 세종시 6대 미래 전략산업(정보보호·미래 모빌리티·디지털 콘텐츠·디지털 헬스케어·방송영상 미디어·양자)으로, 다른 지역에서 세종테크밸리로 이전하는 중소기업 본사와 공장·연구소 등이다. 이전 기업에는 연간 2000만원씩 2년간 총 4000만원의 임차료와 사무실 조성을 위한 내부 공사비를 1회 500만 원까지 지원한다. 시가 지원하는 임차료는 산단 내 사무실(214㎡ 기준)의 약 70% 수준이다.시 지원과 별도로 임대 기업은 2년 계약 기준 6개월의 임대료 무상 혜택을 제공받을 수 있고, 올해부터는 임대 기업이 4년간 임대료를 인상하지 않는 조건이 추가된다.다만 임차료 지원과 임대료 무상 혜택을 받기 위해서는 입주 의무 기간 2년을 포함한 총 4년의 임대차 계약을 체결해야 한다. 지원은 세종테크노파크 임차료 지원기업 선정위원회에서 업종과 기술성, 성장 가능성, 고용 창출 계획 등을 종합 평가해 선정할 예정이다.세종 박승기 기자