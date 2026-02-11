경북도의회, 설 명절 맞아 온정 전해

최병근 의원, 김천시 백옥한마음요양원 방문

이미지 확대 11일 백옥한마음요양원을 방문한 최병근 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 최병근 의원(김천1, 국민의힘)은 11일 설 명절을 맞아 김천시 소재 백옥한마음요양원을 방문해 명절의 따뜻한 정을 전했다.이날 최 의원은 경북도의회를 대표해 위문품을 전달하고 시설을 둘러보며 관계자들을 격려했다. 아울러 요양원 운영 현황과 어르신들의 생활 여건을 살피고, 현장에서 근무 중인 종사자들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전했다.최 의원은 “설 명절은 가족과 이웃이 함께 온정을 나누는 뜻깊은 시간인 만큼, 사회복지시설을 찾아 어르신들과 마음을 나누는 것이 더욱 의미 있다”라며 “앞으로도 현장을 직접 찾아 관계자들의 목소리에 귀 기울이고, 어르신들이 지역사회 안에서 존중받으며 생활할 수 있도록 도민 복지 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스부