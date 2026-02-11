경북도의회, 설 명절 맞아 온정 전해
입력 2026-02-11 16:18
최병근 의원, 김천시 백옥한마음요양원 방문
경북도의회 최병근 의원(김천1, 국민의힘)은 11일 설 명절을 맞아 김천시 소재 백옥한마음요양원을 방문해 명절의 따뜻한 정을 전했다.
이날 최 의원은 경북도의회를 대표해 위문품을 전달하고 시설을 둘러보며 관계자들을 격려했다. 아울러 요양원 운영 현황과 어르신들의 생활 여건을 살피고, 현장에서 근무 중인 종사자들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전했다.
최 의원은 “설 명절은 가족과 이웃이 함께 온정을 나누는 뜻깊은 시간인 만큼, 사회복지시설을 찾아 어르신들과 마음을 나누는 것이 더욱 의미 있다”라며 “앞으로도 현장을 직접 찾아 관계자들의 목소리에 귀 기울이고, 어르신들이 지역사회 안에서 존중받으며 생활할 수 있도록 도민 복지 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.
