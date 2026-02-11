김일수 경북도의원, 설 명절 맞아 따뜻한 정 나눔

이미지 확대 11일 ‘사랑플러스실버타운’를 방문한 김일수 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회는 지난 11일 설 명절을 앞두고 구미시 관내 복지시설을 찾아 따뜻한 정을 나눴다.이날 김일수 도의원(구미)은 경북도의회를 대표해 구미시 소재 ‘사랑플러스실버타운’를 찾아 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 시설 관계자들로부터 운영상 애로사항을 청취하고, 현장의 목소리를 수렴했다.김 의원은 “설 명절에 작은 정성이지만 따뜻한 위로가 되길 바란다”라며 “어려운 여건 속에서도 묵묵히 헌신하는 시설 관계자들의 노고에 깊은 감사를 표하고, 도의회에서도 앞으로도 복지시설 현장을 세심하게 살피고 현장에 도움이 되는 지원 방안을 마련하는 데 더욱더 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부