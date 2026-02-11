경북도의회, 설 명절 맞아 온정 전해
입력 2026-02-11 16:49
이우청 의원·사무처 직원, 김천 사회복지노인시설본향 방문
경북도의회는 설 명절을 맞아 경북도의원 및 의회사무처 직원이 일정별로 관내 구호·자선기관을 찾아 명절의 따뜻한 정을 나눴다.
지난 10일은 경북도의회를 대표해 이우청 도의원(국민의힘·김천)이 김천시 조마면에 위치한 김천 사회복지노인시설본향을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.
이 의원은 시설관계자로부터 운영에 따른 어려움을 경청하며 “급격한 물가상승으로 인해 시설운영에 많은 애로사항이 있을 것으로 생각된다”라며 “사회취약계층 분들의 삶의 질이 더 나아질 수 있도록 두루 살피겠다”라고 했다.
또한 경북도의회에서도 “소외된 이웃들이 복지사각지대에 놓이지 않도록 세심히 살피도록 하겠다”고 전했다.
