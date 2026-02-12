황명강 경북도의원, 설맞이 발달장애인 주간보호시설 위문

경주시 소재 ‘위앤드드림 발달장애인 주간보호시설’ 방문 및 위문품 전달

이미지 확대 12일 ‘위앤드드림 발달장애인 주간보호시설’을 방문한 황명강 의원. 경북도의회 제공

황명강 경북도의원(비례·국민의힘)은 12일 설 명절을 앞두고 이웃사랑을 실천하기 위해 경주시 동천동에 있는 ‘위앤드드림 발달장애인 주간보호시설’을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전달하며 따뜻한 정을 나눴다.이 시설은 발달장애인을 대상으로 방과 후 활동 서비스와 주간 활동 서비스를 제공하는 사회복지시설로, 지역사회에서 발달장애인이 사회구성원으로 자립할 수 있도록 다양한 참여 프로그램을 운영하고 있다.이날 방문에서 황 의원은 “설 명절을 맞아 작은 정성이지만 따뜻한 마음을 전달할 수 있어 뜻깊다”라며 “앞으로도 지역사회의 소외된 이웃들을 위한 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.이어 해당 시설이 지역사회에서 중요한 역할을 하고 있다며, 발달장애인들이 보다 나은 환경에서 성장할 수 있도록 경북도의회도 다양한 지원과 관심을 기울이겠다고 강조했다.온라인뉴스부