이충원 경북도의원, 설 명절 맞아 나눔 실천

이미지 확대 지난 11일 ‘참사랑효마을’을 방문한 이충원 의원. 경북도의회 제공

경북도의회 이충원(의성) 의원은 민족 최대 명절인 설을 앞두고 지난 11일 의성군 안계면에 있는 노인복지시설 ‘참사랑효마을’을 찾아 따뜻한 온정을 나눴다.이번 방문은 명절일수록 더 큰 소외감을 느낄 수 있는 지역 어르신들을 위로하고 현장에서 헌신하는 시설 종사자들의 애로사항을 청취하며 나눔 문화를 확산시키기 위해 마련됐다.이날 이 의원은 시설 어르신들이 따뜻한 설 명절을 보낼 수 있도록 경북도의회에서 준비한 생필품 등 위문품을 직접 전달하며 건강과 안부를 살폈다.또한 어려운 여건 속에서도 어르신들의 손과 발이 되어 돌봄 서비스를 제공하고 있는 종사자들의 노고에 깊은 감사를 표했으며 시설 운영의 어려움과 정책적 건의사항을 꼼꼼히 챙기는 등 소통의 시간을 가졌다.그는 “작은 정성이지만 어르신들이 외롭지 않고 훈훈한 설 명절을 보내시는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 우리 주변의 이웃들이 소외받지 않도록 현장 중심의 의정 활동을 펼치는 것은 물론 어르신들의 복지 향상과 종사자들의 처우 개선을 위해 도의회 차원의 실질적인 지원책 마련에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부