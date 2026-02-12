서석영 경북도의원, 지역 복지시설 찾아 설맞이 사랑 나눔 실천

이미지 확대 12일 ‘한국교통장애인협회 포항시지회’ 등 복지시설을 방문한 서석영 의원. 경북도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도의회 서석영 의원(포항, 국민의힘)은 민족의 대명절인 설날을 맞아 도의회를 대표해 12일 ‘한국교통장애인협회 포항시지회’ 등 복지시설을 방문해 위문품을 전달하고 관계자들을 격려했다.서 의원은 복지시설 관계자들로부터 애로사항을 경청한 뒤 “물가 상승과 경기 침체로 장애인 단체 운영에 많은 어려움이 있을 것으로 생각된다”며 “사회적 약자가 소외되지 않고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 경상북도의회 차원에서도 꼼꼼히 살펴 장애인이 소외되지 않도록 뒷받침하겠다”고 밝혔다.이어 “설날은 나눔과 사랑을 실천할 때 그 의미가 더욱 커진다”며 “이번 위문이 지역 사회에 작은 보탬이 되어 포항시민 모두가 따뜻하고 풍요로운 명절을 보내시길 진심으로 기원한다”고 전했다.온라인뉴스부